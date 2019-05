Wie man die Zeit überdauert? Indem man ihr immer einen Schritt voraus ist

Faszination: 911

Professor Ferdinand Alexander Porsche kreierte mit dem 911 eine Designikone, die auch nach über 50 Jahren noch fasziniert wie am ersten Tag. Das Rezept hinter diesem Erfolg erscheint überraschend einfach: keine Schnörkel, keine Spielereien. Form und Funktion in perfekter Harmonie. Die Verbindung aus höchster Qualität, funktionalem Design und innovativer Technologie prägt die Arbeit von Prof. F. A. Porsche seit Sekunde 1. Und das Ergebnis spricht für sich: Kein anderes Fahrzeug behielt über so lange Zeit seine Eindeutigkeit bei. Die Kontinuität des 911 Designs ist einzigartig in der Automobilgeschichte.

1972 verließ Prof. F. A. Porsche das Familienunternehmen als Chefdesigner und gründete Porsche Design. Der Vater der 911 Silhouette wendete seine im Sportwagenbau geschärften Gestaltungsprinzipien von da an auch jenseits des Automobildesigns an. Die Geburtsstunde der Uhren von Porsche Design – von denen jede auf ihre individuelle Art und Weise die unverkennbare Design-DNA des 911 in sich trägt.