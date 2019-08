Wie Bad Großpertholz die Heilkraft der Natur nutzt

Wirksubstanzen aus 12.000 Jahren

12.000 Jahre und mehr reicht das Heilmoor in die Erdgeschichte zurück. In dieser Zeit wurde es von der Heilkraft von Millionen Pflanzen und deren besonderer Wirkstoffe in Verbindung mit Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert. Die enthaltene Huminsäure sowie das Natrium- und Ammoniumhumat wirken entzündungshemmend, gewärmt fördert es die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an.

Heilmoor als Teil ganzheitlicher Therapien

In Bad Großpertholz wird das Moor noch immer händisch gestochen und aufbereitet. Es kommt einmalig zum Einsatz und wird danach wieder dem Naturkreislauf zurückgeführt. Freudiger Abnehmer dieser natürlichen Medizin ist das Kurhotel Moorbad Bad Großpertholz. Mitten im Naturpark Nordwald gelegen bietet es seinen Gästen die idealen Voraussetzungen für entspannende als auch aktive Kur- und Urlaubstage.