London, Austin oder doch das Silicon Valley – welchen Standort wählt ein Software-Intelligence-Spezialist mit rund 1,16 Mrd. US-Dollar Konzernumsatz für eine Niederlassung? Im Falle von Dynatrace fiel die Wahl neben Firmensitzen auf der ganzen Welt auch auf Klagenfurt. Das Unternehmen, das 2005 in Linz gegründet wurde und auf dessen KI-getriebene Observability- und Security-Plattform heute 70 der 100 größten Unternehmen der Welt setzen, wählte Kärnten nicht zufällig. „Im Lakeside Science & Technology Park gibt es ein ausgezeichnetes Ökosystem im IT- und Innovationsbereich“, erklärt Thomas Grassauer, Director Software Development und Leiter des Klagenfurter Standortes. Erst kürzlich investierte Dynatrace 1,6 Millionen Euro in seinen Kärntner Firmensitz, um die aktuell 90-köpfige Belegschaft dort erweitern zu können. Damit ist Dynatrace nicht allein. Auch der japanische Maschinenbaukonzern Nittoku erkannte die Vorteile, die eine Niederlassung in Kärnten mit sich bringt, und eröffnete seine Europazentrale in der Kärntner Landeshauptstadt. Obendrauf wurde hier die internationale „Nittoku-Academy“ als Drehscheibe für firmeninterne Ausbildungen angesiedelt. „In den ersten Jahren sind unsere Leute zur Ausbildung nach Japan geflogen, jetzt ist es umgekehrt“, berichtet Richard Werkl, Nittoku-Chef für Österreich und Europa. Doch was macht den Wirtschaftsstandort so attraktiv für internationale Unternehmen?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nittoku Ein Mann steht vor einer Produktionsanlage mit einem blauen Yaskawa-Roboterarm. Richard Werkl, Nittoku-Chef für Österreich und Europa Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ines Thomsen Ein lächelnder Mann mit Brille und einem schwarzen Dynatrace T-Shirt lehnt an einer Wand. Thomas Grassauer, Director Software Development und Leiter Dynatrace Klagenfurt

Großer Pool für Fachkräfte Während in anderen Ballungszentren regelrecht ein „War for Talents“, also ein Kampf um Fachkräfte herrscht, ist dieser in Kärnten weitaus weniger spürbar. „In Kärnten finden die Mitarbeiter:innen uns, nicht umgekehrt“, fasst Richard Werkl, Geschäftsführer von Nittoku Europa, die Situation auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Neben der geringeren Fluktuation punktet das Bundesland auch mit besonders gut ausgebildetem Personal. Das ist für Unternehmen wie Nittoku, das ein Nischenplayer im Bereich Maschinenbau ist und sich auf die Herstellung von Wickelmaschinen für Kupferspulen spezialisiert hat, die ihren Einsatz etwa in Wärmepumpen und E-Autos finden, von enormer Bedeutung. Auch für Dynatrace machen die hoch qualifizierten Expert:innen für Software-Intelligenz und -Automation, die aus den lokalen HTLs, Fachhochschulen oder dem universitären Umfeld kommen, den Unterschied. „Hier können wir gute Talente finden“, erklärt Grassauer.

In Kärnten finden die Mitarbeiter:innen uns, nicht umgekehrt. von Richard Werkl, Nittoku

Der Schlüssel für die gute Ausbildung der Fachkräfte ist die Verknüpfung von Forschung und Wissenschaft mit Unternehmen. Zu diesem Zweck hat Kärnten als Vorreiter in Österreich bereits vor mehr als 20 Jahren das Programm „Innovations.TALENT“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Initiative fördert der (KWF) Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds unter anderem die Personalkosten für Absolvent:innen von Universitäten und Fachhochschulen, wenn diese zur Planung und Umsetzung eines Innovations- oder Entwicklungsprojekts in einem Unternehmen beschäftigt werden. Hinzu komme, dass die schöne Umgebung und die hohe Lebensqualität in Kärnten auch viele Nicht-Kärntner:innen anziehe. Besonders für junge Familien sei der Standort zum Leben und Arbeiten sehr attraktiv, erklärt Gassauer. Das vergrößert den Pool an potenziellen Arbeitskräften noch weiter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ines Thomsen Ein Mann geht durch den Empfangsbereich von Dynatrace. Dynatrace profitiert im Lakeside Science & Technology Park nicht nur von modernsten Räumlichkeiten. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ines Thomsen Vier Personen spielen Tischtennis in einem modern eingerichteten Raum mit der Aufschrift „Reload your Batteries“. Auch die Mitarbeiter:innen schätzen das Umfeld, das Innovation und Wachstum fördert.

Attraktive Förderlandschaft Das Programm „Innovations.TALENT“ ist aber nicht die einzige Förderungsinitiative, die Unternehmen einen Anreiz zur Entwicklung in Kärnten bietet. Der KWF setzt bei seinen Förderungsprogrammen den Schwerpunkt auf absolute Zukunftsthemen wie etwa Green Economy oder Digitalisierung.

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds Der KWF unterstützt und begleitet Wachstum, Innovation und Entwicklung, teilweise zusammen mit den Bundesförderungsstellen. Zu seinen Kernaufgaben zählen dabei, die Kärntner Wirtschaft zur Hebung der Leistungskraft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, Hightech- und Leitprojekte zu forcieren sowie die Innovationsfähigkeit von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu verbessern. Dazu bietet der KWF eine Vielzahl an Unterstützungs-Maßnahmen.

Auszeichnung mit Gütesiegel für Innovationsprojekte im Bereich Forschung und Entwicklung Eine Möglichkeit für Unternehmen, Innovationsprojekte fördern zu lassen, ist die Einreichung solcher für den „Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten“. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, die der KWF im Auftrag des Landes Kärnten im Bereich Innovation und Forschung jährlich vergibt. Prämiert werden bereits am Markt befindliche Innovationen von Unternehmen, die im Rahmen eines erfolgreich abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben entstanden sind. So sollen die Erneuerungskraft, der Mut, die Ideen, Initiativen, Technologien, Produkte und Dienstleistungen sowie deren Verfahren und Realisierungen gewürdigt werden.

Spezielle Fördermaßnahmen für KMU Ein weiteres Förderprogramm für Unternehmen auf ihrem Weg zur Technologiespitze ist „TopRunner“ des Green Tech Valley Clusters in Zusammenarbeit mit dem KWF. „Es passt genau in die Strategie Kärntens, Aktivitäten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu fördern, die sich Zukunftsthemen widmen“, so Andreas Starzacher, Leiter für Innovation & Investment Development im KWF, über das Programm. Es richtet sich schwerpunktmäßig an KMU in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation und wird mit EU-Mitteln über den KWF finanziert. Dabei können sich die Unternehmen 75 Prozent Förderungen für individuelle Beratungsdienstleistungen sichern. Green Tech „TopRunner“ ist aber kein Einzelprojekt, sondern strategisch eingebettet in eine ganze Reihe von Förderungsmaßnahmen für grüne Technologien. Starkes Netzwerk, um Innovationen voranzutreiben Stets mitgedacht bei den Förderungsmaßnahmen: der Netzwerk- und Kooperationsgedanke. Ein Beispiel dafür ist der „Green Tech Innovators Club“. Das Netzwerk trifft sich abwechselnd in Klagenfurt und Graz, um aktuelle Informationen und Kontakte zu den Themen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft auszutauschen. Eine andere Initiative, die sich an Studierende der Region richtet, ist der „Green Startup-Summer“. Unter dem Motto „Raus aus der Uni, rein ins Start-up“ können mehrere Teams von Studierenden die Möglichkeiten nutzen, im build! Gründerzentrum in Klagenfurt und in der Steiermark ihre innovativen Ideen von einer grünen Zukunft zu konkretisieren und voranzubringen. „Solche Initiativen sind Bestandteil des wirkungsorientierten Ansatzes der Wirtschaftsförderung.“

build! Gründerzentrum Das build! Gründerzentrum spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Start-up-Szene in Kärnten. Seit über 20 Jahren unterstützt der Kärntner Inkubator junge Start-ups auf dem Weg in die Selbständigkeit mit Mentoring, Experten-Workshops, Digital Services, technischem Equipment und Co-Working-Büros. Pro Jahr können auf diesem Wegzahlreiche von build! begleitet werden. Vier hoch qualifizierte Start-up-Coaches begleiten die Projekte auf dem Weg der Gründungsprojektumsetzung und stehen den Gründer:innen mit Rat und Tat zur Seite.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nittoku Auch Nittoku wurde im Rahmen eines Föderprogramms vom KWF unterstützt.

Alle Förderungsmöglichkeiten im Überblick Da die Förderungsangebote so vielfältig sind, hat das Green Tech Valley die wichtigsten österreichweiten und EU-Förderungen für grüne Innovationen in Form einer Förderungslandkarte für Unternehmen in der Steiermark und in Kärnten auf einen Blick zusammengefasst. So fällt es den Unternehmen leichter, den Überblick zu behalten und die passende Unterstützung zur Finanzierung ihres Vorhabens zu erhalten.