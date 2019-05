Welterbesteig Wachau: Genussvoll die Natur entdecken

Der 180 km lange Welterbesteig Wachau bietet dem Wanderer nicht nur traumhafte Ausblicke auf eine der ältesten Kulturlandschaften Österreichs, sondern auch eine Vielzahl an kulturellen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Neben den 20 imposanten Burgen und Schlössern, die entlang der 14 Teilstücke des Welterbesteiges thronen, erwarten den Wanderer weitere kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die bekannten Stifte Göttweig und Melk. Die Altstadt von Dürnstein mit dem charakteristischen blauen Turm des Augustinerchorherrenstifts passieren Wanderer ebenso wie den Teisenhoferhof in Weißenkirchen – ein Schmuckstück aus der Renaissance.