Welches Bett passt zu mir?

Latexmatratzen:

Latexmatratzen werden in der Regel aus synthetischem Latex gefertigt und beinhalten je nach Modell teilweise auch Anteile von natürlichem Latex, der aus dem Gummibaum gewonnen wird. Matratzen aus Latex sind punktelastisch und geben an den Stellen nach, an denen sie belastet werden. Latexmatratzen weisen eine hohe Festigkeit auf und verhindern so ein komplettes Einsinken des Körpers. Den höchsten Komfort bieten die Latexmatratzen, wenn sie in Verbindung mit einem federnden Unterteil verwendet werden.

Viskoelastische Schaummatratzen:

Die Visko-Schaummatratzen bieten eine gute Druckverteilung und reagieren auf die Körperwärme der Nutzer. In den Bereichen, in denen mehr Druck auf die Matratze ausgeübt wird, erwärmt sich das Material stärker, wodurch die Matratze mehr nachgibt als an den Stellen mit weniger Wärmeeinwirkung. Auf diese Weise passt sich die viskoelastische Schaummatratze optimal an den Körper des Nutzers an. Dieses Funktionsprinzip hat aber auch seine Tücken. Bei Person mit höherem Gewicht, kann es zu Liegemulden kommen, die die Beweglichkeit der Nutzer einschränken. Vor allem bei Rückenproblemen ist es wichtig, dass sich die Nutzer in der Nacht ausreichend bewegen können und die Liegeposition im Schlaf verändert wird.