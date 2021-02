Weiterbildung to go – Wissen auffüllen mit Podcasts

Aussagen wie „Ich würde ja gerne Neues lernen, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu", haben wir alle schon einmal getätigt. Die moderne Technik bietet die Lösung: Podcasts. Sie bieten meist Audio-, selten Videobeiträge, deren Themenvielfalt unendlich zu sein scheint. Podcasts liefern die ideale Möglichkeit 'on the go' seinen Horizont zu erweitern und so die Zeit beim Sport, am Weg zur Arbeit oder beim Staubwischen sinnvoller zu gestalten.