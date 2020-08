Weinliebhaber on Tour

Damit ist das erste Septemberwochenende der perfekte Zeitpunkt in diesem Jahr, um Weinfreunden die Möglichkeit zu geben, in allen Mitgliedsbetrieben im Traisental, Kremstal, Kamptal, am Wagram und heuer erstmals zusätzlich in Wien und in Carnuntum die Erste Lagen-Weine und noch viele andere zu verkosten und zu kaufen – Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden natürlich eingehalten!. Für die Teilnahme an der Erste Lagen-Tour de Vin benötigt man einen Tour de Vin-Button, der um 25 Euro bei jedem Weingut erhältlich ist. Dieser ermöglicht den Eintritt und die Verkostung am 5. und 6. September jeweils von 10 bis 18 Uhr bei allen 68 Mitgliedsbetrieben.