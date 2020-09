Weinherbst in Poysdorf

Am 2. Oktober findet noch einmal in diesem Jahr eine Kellergassenführung in der Nacht statt. Im Dunkeln zeigen sich die historischen Weinkeller besonders mystisch. Um 20 Uhr wandern Besucher mit einer Laterne durch die verzauberte Kellergassenlandschaft und kehren im Anschluss bei Kerzenschein zu Nussbrot und einem guten Schluck Wein ein.

Am 30. Oktober findet die letzte Erlebniskellerführung in diesem Jahr statt. Ab 16 Uhr gibt es im Schaukeller im Radyweg überraschende Inszenierungen: Vo Köllakotz bis Köllamaun / In d´ Lösswaund g´schriebn / In da Finstern / Kölla-Klaung / Dem Winzer über ´d Schulter gschaut.