Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Natur nach dem langen, grauen Winter wieder in zartes Grün tauchen, Obstbäume zu blühen beginnen und die Jungweine frisch abgefüllt sind, gibt es wahrscheinlich kaum einen besseren Zeitpunkt als einen Wochenendausflug in die Weinbauregion Carnuntum zu unternehmen. Östlich von Wien gelegen, vereint diese Region alles, was das Genießer:innenherz begehrt: erstklassige Weine, malerische Landschaften, herzliche Gastfreundschaft und ein faszinierendes Kulturerbe. Wir verraten Ihnen fünf Gründe, warum gerade der Frühling die ideale Jahreszeit ist, um der Umgebung rund um Göttlesbrunn einen Besuch abzustatten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weincomitee Carnuntum Frühlingserwachen im Weinglas: Beim Jungweinschnuppern am 11. und 12. April 2026 präsentieren die Göttlesbrunner Winzer:innen ihre frisch abgefüllten Weine.

1. Weinrundgänge und -verkostungen Der Frühling ist die Zeit des Neubeginns: Während in den Weingärten die jungen Reben austreiben, starten die Winzer:innen mit ihren frisch abgefüllten Weinen in die Saison. Viele Betriebe öffnen nun ihre Kellertüren, damit Sie die Ernte des vergangenen Jahres in gemütlicher Atmosphäre verkosten und bei Rundgängen mehr über die Entstehung der Weine erfahren können. Ein absolutes Highlight ist das traditionelle „Jungweinschnuppern“ am 11. und 12. April 2026 in Göttlesbrunn, wo Sie die Gelegenheit haben, bei 22 Winzer:innen einen Blick in die Keller und Präsentationsräume zu werfen und das ein oder andere Gläschen Wein zu verkosten. Das Konzept ist schnell erklärt: Sie flanieren entspannt durch den Ort und kehren dort ein, wo Sie die gemütliche Atmosphäre am meisten anspricht. Die Winzer:innen stehen persönlich für Gespräche zur Verfügung und geben spannende Einblicke in ihre Arbeit, die Besonderheiten des Terroirs und die Philosophie hinter ihren Weinen. Das Schöne dabei: Jedes Weingut hat seinen eigenen Charakter, seine eigenen Spezialitäten – vom kraftvollen Zweigelt über den eleganten Blaufränkisch bis hin zu spritzigen Weißweinen.

Alle Infos auf einen Blick Datum: 11. und 12. April 2026

11. und 12. April 2026 Uhrzeit: Samstag, 11.04.2026 von 13:00-20:00 Uhr und Sonntag, 12.04.2026 von 13:00-18:00 Uhr

Samstag, 11.04.2026 von 13:00-20:00 Uhr und Sonntag, 12.04.2026 von 13:00-18:00 Uhr Eintritt: Online Vorverkauf: EUR 30,– pro Person, Ticketkauf vor Ort: EUR 35,- pro Person (inkl. Verkostungsglas, Weinverkostung bei allen Betrieben und kulinarische Schmankerl)

Online Vorverkauf: EUR 30,– pro Person, Ticketkauf vor Ort: EUR 35,- pro Person (inkl. Verkostungsglas, Weinverkostung bei allen Betrieben und kulinarische Schmankerl) Tickets: Erhältlich bei den teilnehmenden Weingütern oder online unter www.diewinzergoettlesbrunn.com

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Göttlesbrunn Beim „Jungweinschnuppern“ haben Sie die Gelegenheit, den neuen Jahrgang zu verkosten und sich von der Frische und Lebendigkeit der jungen Weine verzaubern zu lassen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Carnuntum Schlendern Sie gemütlich durch Göttlesbrunn und entscheiden Sie spontan, wo Sie verweilen möchten – ganz nach Lust und Laune.

Kulinarik trifft auf Weingenuss Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die Restaurants und Heurigen in Göttlesbrunn sowie die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Labstation verwöhnen Sie an diesem Wochenende mit regionalen Köstlichkeiten. Und für alle Naschkatzen: Süße Mehlspeisen gibt es vom Elternverein der Volksschule am Dorfplatz. Die Kombination aus frischer Frühlingsluft, dem Duft der erwachenden Natur, exzellenten Jungweinen und herzlicher Gastfreundschaft macht dieses Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob Sie gemütlich von Weingut zu Weingut spazieren oder die kurzen Wege mit dem Fahrrad zurücklegen – das Jungweinschnuppern ist der perfekte Start in die Weinsaison und ein Muss für alle Weinliebhaber:innen und Genießer:innen.

💡 Tipp Nutzen Sie die Gelegenheit beim Jungweinschnuppern, nicht nur die Weine zu verkosten, sondern auch direkt beim Winzer vor Ort zu kaufen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Carnuntum Die Tickets für das Jungweinschnuppern können Sie hier erwerben.

Gewinnspiel Stempeln Sie die beim Ticket beigelegte Stempelkarte bei mindestens fünf Betrieben ab. Weitere Infos zum Gewinn finden Sie direkt auf der Stempelkarte. Die Schlussverlosung findet am Sonntag, dem 12. April, um 18.30 Uhr im Gasthaus "DER jungWIRT" statt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Carnuntum Frühlingsidylle in Carnuntum: Wandern zwischen blühenden Obstbäumen und grünen Weingärten.

2. Wandern durch blühende Weinlandschaften Die sanften Hügel rund um Carnuntum laden zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein – immer wieder mit dem Panorama der Weinberge und der Donau im Blick. Besonders empfehlenswert ist die ViaCarnuntum: Dieser familienfreundliche Wanderweg erstreckt sich über 70 Kilometer durch die gesamte Region Carnuntum mit Etappen zwischen 5 und 12 Kilometern Länge, vorbei an römischen Ausgrabungsstätten und durch charmante Winzerorte. Begleitet werden die Abenteurer:innen von der kostenlosen WebApp "Wanderwege Region Carnuntum". So können Sie während dem Marschieren Erzählungen von historischen Ereignissen, Sagen und Traditionen lauschen, die die Wanderung zum interaktiven Erlebnis machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Donau Niederösterreich/Barbara Elser Carnuntum ist ein Paradies für Radfahrer:innen: Das gut ausgebaute Radwegenetz führt durch flache bis leicht hügelige Landschaften.

3. Radfahren entlang malerischer Weingärten und Donaulandschaften Die Region Carnuntum–Marchfeld bietet Radfahrer:innen eine große Auswahl an abwechslungsreichen Radtouren. Besonders beliebt ist die familienfreundliche Römer-Tour, die Geschichte, Natur und Radgenuss zu einem besonderen Erlebnis verbindet. Die rund 36 Kilometer lange Route können Sie entspannt in etwa zweieinhalb Stunden zurücklegen. Auf Ihrer Tour passieren Sie bedeutende römische Schauplätze, radeln durch charmante Gemeinden, genießen abwechslungsreiche Landschaftskulissen und kommen natürlich an der Römerstadt Carnuntum entlang der Strecke vorbei. Interessant für Weinliebhaber:innen ist die Winzer-Tour Carnuntum, die Sie zu den schönsten Weinorten der Region führt. Wer noch mehr auf dem Fahrradsattel entdecken möchte, sucht sich eine überregionale Route wie die Entdecker-Tour ins Burgenland bis zum Neusiedler See oder erkundet auf weiteren Radwegen die idyllischen Aulandschaften, sanften Weinbaugebiete und weiten Ebenen des Marchfelds.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Carnuntum Vom Rucola-Erdbeer-Salat mit Marchfelder Spargel bis zur deftigen Heurigenplatte: Carnuntums Heurige verwöhnen mit regionalen Köstlichkeiten und Weinen direkt von den Winzer:innen.

4. Heurigenkultur erleben Ein Wochenende in Carnuntum wäre nicht komplett ohne Einkehr in einen traditionellen Heurigen. Und spätestens nach einer ausgiebigen Wanderung oder einer Radtour lockt Sie der Hunger bestimmt in einen der vielen Betriebe, die im Frühling ihre Pforten öffnen. Hier wird noch selbst gekeltert und auf den Tellern landen regionale Spezialitäten: vom würzigen Aufstrich über hausgemachte Wurst bis hin zu deftigen Braten und süßen Mehlspeisen nach Omas Rezept.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © istock Geschichte hautnah erleben: In der Römerstadt Carnuntum erwarten Sie beeindruckende Rekonstruktionen und kunstvolle Mosaike.

5. Auf den Spuren der römischen Geschichte Die antike Römerstadt Carnuntum darf bei einem Wochenendausflug natürlich nicht vergessen werden, denn sie ist eines der bedeutendsten archäologischen Ausgrabungsgebiete Österreichs. Besichtigen Sie rekonstruierte Häuser, bewundern Sie kunstvolle Mosaike und erfahren Sie, wie die Menschen in einer der wichtigsten Städten der römischen Provinz Pannonien gelebt haben. Das Freilichtmuseum ist liebevoll gestaltet und bietet spannende Einblicke in die römische Geschichte – ideal auch als Familienausflug.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinkomitee Carnuntum Wandern, Radfahren, Weinverkosten: Die Region Carnuntum bietet im Frühling für jeden Geschmack das passende Erlebnis.