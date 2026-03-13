Bezirk Bruck an der Leitha

Virtuelle Zeitreise eröffnet neue Blickwinkel auf die Römerstadt Carnuntum

Digitales 3D-Erlebnis ermöglicht Besucherinnen und Besuchern zum Saisonstart, in die Vergangenheit einzutauchen.
Stefan Jedlicka
13.03.2026, 13:34

Das Heidentor in Carnuntum in einer Visualisierung

Die Römerstadt Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha startet morgen, Samstag, nicht nur in eine neue Saison, sondern auch in ein Jubiläumsjahr: "30 Jahre Römerstadt und 20 Jahre rekonstruierte Häuser" wird gefeiert. 

Neu in dieser Saison ist die „Carnuntum Experience“: ein virtuelles 3D-Erlebnis, bei dem Besucherinnen und Besucher mit neuen Blickwinkeln in die Vergangenheit eintauchen können.

Carnuntum: Die Römerstadt informiert auf Latein
Die Saison in der Römerstadt beginnt am Samstag, dem 14. März.

Im Virtual Reality-Raum der Römerstadt können Interessierte unter anderem zu einem "Rundflug" abheben, der ihnen Carnuntum zur Römerzeit präsentiert. Auf der Reise durch die Jahrhunderte wird der Wandel der antiken Metropole von der Gründung, über die Blütezeit bis schließlich zum Verfall in eindrucksvollen 3D-Visualisierungen gezeigt. Die antike Ausdehnung der Stadt, sowie bis dato unter der Erde begrabene Stadtteile wie das Militärlager, der Statthalterpalast und die Forumsthermen, werden sichtbar.

Kulturgüter digitalisiert

Ausgangspunkt für die "VR-Experience" war die EU-Kampagne „Twin it!“ zur 3D-Digitalisierung von Kulturgütern. Im Rahmen des Projekts wurde das Heidentor in Carnuntum als eines von wenigen ausgewählten europäischen Kulturdenkmälern mit Visualisierungen umgesetzt. Diese „digitalen Zwillinge“ sollen kulturelles Erbe für künftige Generationen bewahren und sichtbar machen - und so einen attraktiven Zugang zur Geschichtsvermittlung schaffen.

Der Statthalterpalast und die Forumsthermen Carnuntums werden virtuell erlebbar.

Jubiläumsjahr

Vor 30 Jahren wurde die Betriebsgesellschaft des Archäologischen Parks gegründet, die sich um den Schutz der Kulturgüter und die Positionierung der Römerstadt Carnuntum auf dem kulturtouristischen Markt kümmert. Im Jahr 2006 setzte man mit der Eröffnung des Haus des Lucius einen Meilenstein: Weltweit einzigartig wurde ein Teil eines römischen Stadtviertels am Originalstandort funktionstüchtig wiederaufgebaut.

Mehrere Personen in antiken römischen Gewändern.

Das Kinderfest findet heuer am 20. und 21. Juni in Carnuntum statt.

Veranstaltungen 2026

Anlässlich der Feierlichkeiten bietet Carnuntum eine Jubiläumsführung, bei der Besucher in die jüngere Geschichte des Parks eintauchen können. Der Weg von der Ruine zum funktionalen römischen Gebäude wird dabei nachvollzogen, ergänzt durch historische Fotos und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. 

Näheres dazu unter www.carnuntum.at/de/aktivitaeten

Zu den Veranstaltungshöhepunkten im Jubiläumsjahr zählen der Gladiatorentag am 31. Mai, das Kinderfest am 20./21. Juni und das große Römerfest am 5./6. September.

Alle Veranstaltungen unter www.carnuntum.at/de/produktionen

Bruck an der Leitha
