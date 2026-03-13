Virtuelle Zeitreise eröffnet neue Blickwinkel auf die Römerstadt Carnuntum

Die Römerstadt Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha startet morgen, Samstag, nicht nur in eine neue Saison, sondern auch in ein Jubiläumsjahr: "30 Jahre Römerstadt und 20 Jahre rekonstruierte Häuser" wird gefeiert. Neu in dieser Saison ist die „Carnuntum Experience“: ein virtuelles 3D-Erlebnis, bei dem Besucherinnen und Besucher mit neuen Blickwinkeln in die Vergangenheit eintauchen können.

Die Saison in der Römerstadt beginnt am Samstag, dem 14. März.

Im Virtual Reality-Raum der Römerstadt können Interessierte unter anderem zu einem "Rundflug" abheben, der ihnen Carnuntum zur Römerzeit präsentiert. Auf der Reise durch die Jahrhunderte wird der Wandel der antiken Metropole von der Gründung, über die Blütezeit bis schließlich zum Verfall in eindrucksvollen 3D-Visualisierungen gezeigt. Die antike Ausdehnung der Stadt, sowie bis dato unter der Erde begrabene Stadtteile wie das Militärlager, der Statthalterpalast und die Forumsthermen, werden sichtbar. Kulturgüter digitalisiert Ausgangspunkt für die "VR-Experience" war die EU-Kampagne „Twin it!“ zur 3D-Digitalisierung von Kulturgütern. Im Rahmen des Projekts wurde das Heidentor in Carnuntum als eines von wenigen ausgewählten europäischen Kulturdenkmälern mit Visualisierungen umgesetzt. Diese „digitalen Zwillinge“ sollen kulturelles Erbe für künftige Generationen bewahren und sichtbar machen - und so einen attraktiven Zugang zur Geschichtsvermittlung schaffen.

Der Statthalterpalast und die Forumsthermen Carnuntums werden virtuell erlebbar.

Jubiläumsjahr Vor 30 Jahren wurde die Betriebsgesellschaft des Archäologischen Parks gegründet, die sich um den Schutz der Kulturgüter und die Positionierung der Römerstadt Carnuntum auf dem kulturtouristischen Markt kümmert. Im Jahr 2006 setzte man mit der Eröffnung des Haus des Lucius einen Meilenstein: Weltweit einzigartig wurde ein Teil eines römischen Stadtviertels am Originalstandort funktionstüchtig wiederaufgebaut.

Das Kinderfest findet heuer am 20. und 21. Juni in Carnuntum statt.