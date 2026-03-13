Schwerer Unfall in Hohenwarth: Drei Verletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Hohenwarth (Bezirk Hollabrunn) wurden am Mittwochnachmittag drei Personen verletzt, eine davon schwer.
Zwei Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L113 und L43, wobei ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert wurde und das andere auf dem Dach in einem Feld landete.
Laut Polizeibericht soll eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling gegen 17:10 Uhr mit ihrem Pkw von Stettendorf in Richtung Ronthal unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung soll die Fahrerin an der Stop-Tafel angehalten haben und in die Kreuzung eingefahren sein.
Die Unfallstelle in Hohenwarth.
Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 66-jährige Frau aus dem Bezirk Hollabrunn und ihrem 68-jährigen Ehemann als Beifahrer.
Schwere Folgen und Rettungseinsatz
Die Wucht des Aufpralls war erheblich: Der Pkw der 66-Jährigen wurde um die eigene Achse gedreht und kam im Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug der 58-Jährigen wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb auf dem Dach liegen.
Ersthelfer kümmerten sich um die Unfallbeteiligten, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Erstversorgung übernahmen. Ebenfalls im Einsatz stand der Christophorus 2. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und wurde im Landesklinikum Horn ambulant behandelt. Die 58-jährige Lenkerin musste mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert werden.
