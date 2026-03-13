Schwerer Unfall in Hohenwarth: Drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Hohenwarth (Bezirk Hollabrunn) wurden am Mittwochnachmittag drei Personen verletzt, eine davon schwer. Zwei Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L113 und L43, wobei ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert wurde und das andere auf dem Dach in einem Feld landete.

Laut Polizeibericht soll eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling gegen 17:10 Uhr mit ihrem Pkw von Stettendorf in Richtung Ronthal unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung soll die Fahrerin an der Stop-Tafel angehalten haben und in die Kreuzung eingefahren sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Hohenwarth Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Hohenwarth Die Unfallstelle in Hohenwarth.