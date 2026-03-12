Niederösterreich

Polizei Gänserndorf: 92 Anzeigen nach Schwerpunktkontrolle

Führerscheinabnahmen, Suchtgift, schwere Mängel an Fahrzeugen: Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun.
Sandra Frank
12.03.2026, 17:07

Polizistin vor Polizeiauto

Zwei Suchtgiftanzeigen, zwei Führerscheinabnahmen, zwei Kennzeichenabnahmen, zwei Sicherheitsleistungen und 92 weitere Anzeigen - das ist die Bilanz einer Verkehrsschwerpunktkontrolle im Gemeindegebiet von Gänserndorf.

Abgefahrener Reifen

Gebrochene Feder

Mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf führten die Kontrollen am Mittwoch durch. Was die Beamten dabei zu Gesicht bekamen: Bei einem Pkw war die Feder komplett gebrochen, bei einem anderen Auto waren zwei Reifen bis aufs Gewebe abgefahren. Beide Fahrzeuge haben eine österreichische Zulassung.

Gänserndorf
