Polizei Gänserndorf: 92 Anzeigen nach Schwerpunktkontrolle
Führerscheinabnahmen, Suchtgift, schwere Mängel an Fahrzeugen: Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun.
Zwei Suchtgiftanzeigen, zwei Führerscheinabnahmen, zwei Kennzeichenabnahmen, zwei Sicherheitsleistungen und 92 weitere Anzeigen - das ist die Bilanz einer Verkehrsschwerpunktkontrolle im Gemeindegebiet von Gänserndorf.
Mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf führten die Kontrollen am Mittwoch durch. Was die Beamten dabei zu Gesicht bekamen: Bei einem Pkw war die Feder komplett gebrochen, bei einem anderen Auto waren zwei Reifen bis aufs Gewebe abgefahren. Beide Fahrzeuge haben eine österreichische Zulassung.
