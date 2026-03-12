Polizei Gänserndorf: 92 Anzeigen nach Schwerpunktkontrolle

Zwei Suchtgiftanzeigen, zwei Führerscheinabnahmen, zwei Kennzeichenabnahmen, zwei Sicherheitsleistungen und 92 weitere Anzeigen - das ist die Bilanz einer Verkehrsschwerpunktkontrolle im Gemeindegebiet von Gänserndorf .

Mehrere Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf führten die Kontrollen am Mittwoch durch. Was die Beamten dabei zu Gesicht bekamen: Bei einem Pkw war die Feder komplett gebrochen, bei einem anderen Auto waren zwei Reifen bis aufs Gewebe abgefahren. Beide Fahrzeuge haben eine österreichische Zulassung.