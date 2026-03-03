Brisanter Polizei-Einsatz in NÖ: Fahnder entdecken Waffenarsenal
Einen brisanten Fund machten Polizisten am Montagabend in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf.
Die Beamten waren zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen worden. Ein Mann soll eine Frau geschlagen haben. Doch als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, wurden sie rasch hellhörig: Der Pensionist hortete knapp 100 Waffen in seinem Haus.
Staatsschutz ermittelt
Gegen den 82-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, das Waffenarsenal von der Exekutive sichergestellt. Nun wird geprüft, ob der Mann die Waffen legal besessen hat. „Die Ermittlungen in der Causa laufen noch“, sagt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Auch der Staatsschutz ist in die Ermittlungen involviert, wie zu erfahren war. Die Frau dürfte bei dem Vorfall unverletzt geblieben sein.
