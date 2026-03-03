Überwachung bringt Durchbruch bei Heim-Diebstählen in NÖ

In einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten soll es über Monate hinweg zu wiederholten Gelddiebstählen gekommen sein. Opfer war ein 78-jähriger, pflegebedürftiger Bewohner, dem seit Juli 2025 insgesamt 600 Euro aus seinem versperrten Spind fehlten.

Nachdem der Verdacht mehrmals gemeldet worden war, nahmen Ermittler die Nachforschungen auf. Im Zuge umfangreicher kriminalpolizeilicher Erhebungen wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine technische Überwachung beantragt und bewilligt.

Verdächtige ist nicht geständig

Ende Jänner verschwand erneut Bargeld – diesmal 300 Euro. Die anschließende Auswertung des Videomaterials führte zu einer konkreten Tatverdächtigen: Eine 48-jährige Pflegerin steht im Verdacht, das Geld mithilfe eines widerrechtlich erlangten Schlüssels aus dem Spind entwendet zu haben.