Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland führten am vergangenen Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen auf der Außenring-Autobahn (A21) im Gemeindegebiet von Altlengbach (Bezirk St. Pölten) durch.

Gegen 22.10 Uhr wurde dabei in Fahrtrichtung Linz ein 26-jähriger türkischer Pkw-Lenker mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen. In dem betreffenden Abschnitt gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Auto wurde beschlagnahmt

Im Zuge der anschließenden Anhaltung wurde dem Lenker das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.