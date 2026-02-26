Niederösterreich

171 km/h statt erlaubter 100 in NÖ: Türke ist nun sein Auto los

Der 26-jährige Türke war am Mittwoch auf der Außenring-Autobahn gestoppt worden.
Johannes Weichhart
26.02.2026, 08:45

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland führten am vergangenen Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen auf der Außenring-Autobahn (A21) im Gemeindegebiet von Altlengbach (Bezirk St. Pölten) durch.

Gegen 22.10 Uhr wurde dabei in Fahrtrichtung Linz ein 26-jähriger türkischer Pkw-Lenker mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen. In dem betreffenden Abschnitt gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Auto wurde beschlagnahmt

Im Zuge der anschließenden Anhaltung wurde dem Lenker das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

