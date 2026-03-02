Bezirk St. Pölten

Tödlicher Unfall: 77-Jähriger stirbt nach Fahrzeugbrand in NÖ

Der Pkw-Lenker krachte gegen einen Baum, das Auto ging in Flammen auf. Für den Mann kam jede Hilfe spät.
02.03.2026, 12:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Brennendes Auto wird gelöscht

Ein 77-Jähriger ist Montagfrüh bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk St. Pölten ums Leben gekommen.

Der Lenker war mit seinem Pkw in Frankenfels aus vorerst unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. 

Ohne Planung und Ausrüstung: Wanderer mussten in NÖ gerettet werden

Aus brennendem Auto befreit

Der Wagen fing daraufhin Feuer, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Zwei Passanten befreiten den Senior aus dem brennenden Kfz, er verstarb aber an der Unfallstelle. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Niederösterreich St. Pölten
Agenturen, sta  | 

Kommentare