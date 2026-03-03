Verdacht auf Untreue und Amtsmissbrauch: Ermittlungen gegen NÖ-Bürgermeister

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt gegen einen ÖVP-Bürgermeister aus dem Industrieviertel. Im Raum stehe der Verdacht der Untreue und des Amtsmissbrauchs, teilte Behördensprecher Josef Mechtler am Dienstag auf Anfrage mit.

In der Causa geht es um Auftragsvergaben beim Umbau der Volksschule. Der Ortschef wies die Vorwürfe medial zurück.