Verdacht auf Untreue und Amtsmissbrauch: Ermittlungen gegen NÖ-Bürgermeister
Es geht um Auftragsvergaben beim Umbau der Volksschule; der Ortschef weist alle Vorwürfe von sich.
Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt gegen einen ÖVP-Bürgermeister aus dem Industrieviertel. Im Raum stehe der Verdacht der Untreue und des Amtsmissbrauchs, teilte Behördensprecher Josef Mechtler am Dienstag auf Anfrage mit.
In der Causa geht es um Auftragsvergaben beim Umbau der Volksschule. Der Ortschef wies die Vorwürfe medial zurück.
Kritik gab es in einer Aussendung seitens der FPÖ. Die Freiheitlichen orteten u.a. eine "offensichtliche Befangenheit" und Intransparenz, gefordert wurde außerdem der Rücktritt des Bürgermeisters.
