NÖ: 51-Jähriger krachte mit Gleitschirm ungebremst auf Landeplatz

Bei einem Unfall mit einem Gleitschirm ist am Montag in der Gemeinde Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt) ein 51-Jähriger verletzt worden. Der Niederösterreicher hatte nach Polizeiangaben bei der Landung das sogenannte Durchbremsen vergessen.

In der Folge schlug der Freizeitsportler mit unvermindertem Tempo auf der Wiese eines Landeplatzes auf. "Christophorus 3" transportierte den Mann in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt.