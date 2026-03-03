"Winzercup": Göttlesbrunn siegt zum Auftakt gegen Deutschkreutz

Im Restaurant Fontana in Oberwaltersdorf fand der Auftakt zum diesjährigen "Winzercup" von Veranstalter Thomas Lenger statt. Das System: In drei Vorrunden treten jeweils zwei Winzer gegeneinander an. Zu einem fünfgängigen Menü wird von ihnen pro Gang jeweils ein eigens dafür ausgesuchter Wein serviert. Diesen verkosten die Gäste blind und bewerten ihn in Kombination mit dem Gericht am Teller. Nach fünf Gängen steht der Sieger fest, der ins Finale einzieht.

Bereits zum dritten Mal startete der Winzercup bei Haubenkoch Oliver Hoffinger und seiner Partnerin Jennifer Berger im Fontana. Zum Auftakt traf der Blaufränkisch-Winzer Horst Gager aus Deutschkreutz (Burgenland) auf Gabriel Grassl vom Weingut Nepomukhof aus Göttlesbrunn. Frühzeitige Entscheidung Gleich beim ersten Gang – einem vegetarischen „Beef Tatar“ mit Dottercreme und vegetarischem Kaviar – setzte sich der Pinot Blanc 2025 vom Nepomukhof knapp gegen die Cuvée Q2 2024 von Horst Gager durch. Auch die zweite Runde zur Selleriecremesuppe mit Trüffelpesto und Ravioli entschied Grassl mit seinem Chardonnay 2025 hauchdünn gengen den Blaufränkischen Classik für sich. Zum Atlantiklachs mit Beurre Blanc und grünem Öl servierte Grassl einen Rosé 2024, während Gager die bekannte Cuvée Quattro ins Rennen schickte. Mit zehn Stimmen Vorsprung holte sich Grassl den dritten Punkt und fixierte damit vorzeitig den Finaleinzug. Spannend blieb es dennoch: Zum rosa Rinderfilet auf grünem Pfefferjus und Topinambur punktete Horst Gager mit seinem Blaufränkisch Mitterberg Reserve 2021, den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Göttlesbrunn. Zum Dessert – Mohntascherl mit Powidl, brauner Butter und Milchmädchenschaum – traf Gagers „Cablot 2020“ auf eine Grüne Veltliner Auslese 2018 vom Nepomukhof.