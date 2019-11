Weihnachtsbim ist wieder helfend unterwegs

Wien strahlt in der Adventzeit etwas Magisches aus: Die Straßen und Gebäude sind festlich geschmückt, mit ein wenig Glück fällt Schnee und das Weihnachtsglück ist perfekt. Nicht alle Menschen können sich daran erfreuen, besonders jene, die an einem chronischen Krankheitsbild leiden. Von 30. November bis inklusive 22. Dezember ist deshalb wieder die helfende Weihnachtsbim der Bäckerei Ströck unterwegs. Der Ticketerlös kommt diesmal der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS zugute.

Die Oldtimer-Straßenbahn ist an den Wochenenden samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr im Einsatz. Die Ring-Fahrt dauert etwa 45 Minuten und führt an einigen großen Adventmärkten vorbei. Auf die Fahrgäste wartet Weihnachtsmusik und eine süße Ströck-Mehlspeise. Der Ticketpreis beträgt sechs Euro und wird gänzlich gespendet. Den Fahrschein gibt es direkt in der Bim zu kaufen, Kinder bis zum 12. Lebensjahr fahren gratis.

Die Haltestellen der Weihnachtsbim befinden sich am Karlsplatz (beim Otto-Wagner-Pavillon), am Schwedenplatz, beim Schottentor und Rathausplatz.