Warum Weiterbildung in Zeiten der Krise besonders wertvoll ist

FĂĽr Individuen waren und sind Netzwerke essentiell: Weiterbildung als neutraler Ort des Kennenlernens und als Basis fĂĽr zukĂĽnftige Kooperationen und Karriere-Boosts. AuĂźerdem sind Weiterbildungssituationen sehr gut geeignet, um die eigenen Talente und Kompetenzen zu erkennen und so den individuellen Mehrwert im Netzwerk zu verdeutlichen.

4. Der einzigartige Mehrwert von Weiterbildung:

In der bisweilen recht eindimensional geführten Diskussion, ob und ab wann sich etwas rechnet, werden ganz außergewöhnliche Nebeneffekte, die Weiterbildung mit sich bringt, oft vernachlässigt. Stöttinger dazu: „In Gesprächen mit Studierenden und Absolventen hat sich gezeigt, dass abseits von Wissenserweiterung und Netzwerkausbau sehr oft Aspekte wie mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mehr Mut oder Durchsetzungsvermögen als positive Auswirkungen auf ihre tägliche Arbeit genannt werden. Auch die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation und die Leidenschaft, mit der jemand für ein Thema „brennt“, steigen nachweislich.“

Zudem schärft Weiterbildung den Blick über den Tellerrand, man identifiziert neue Möglichkeiten und Perspektiven und erkennt, wo und wie man selbst am besten wirksam werden kann. Weiterbildung schafft dabei gezielt Lernräume, die die Chance bieten, abseits von unserem Daily Business die eigene Komfortzone zu verlassen, Neues auszuprobieren und radikale Ansätze zu testen. Und Stöttinger abschließend: „Weiterbildung ermöglicht last but not least die Stärkung der eigenen Reflexionsfähigkeit, das Aufdecken blinder Flecken des Ichs und trägt dazu bei, Fragen zur Persönlichkeit zu klären: Was will ich, wo will ich hin, was treibt mich an? Fragen, die uns dabei helfen, ein erfülltes und gleichzeitig glückliches Berufsleben zu führen.“