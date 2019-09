Warum jetzt die perfekte Zeit ist für einen Trip nach Antwerpen

In 14 thematischen Räumen begeben Sie sich auf eine 60- bis 90-minütige Reise und erfahren die Geschichte der belgischen Schokolade. Die Tour beginnt in den Kakaoplantagen des Äquators und folgt der Kakaobohne zum größten Kakaolagerhafen der Welt in Antwerpen. Eine gigantische Fantasy-Maschine zeigt, wie Schokolade hergestellt wird und woher der samtig weiche Geschmack kommt.