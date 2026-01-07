Veganuary mit dem Thermomix® TM7: vegan kochen leicht gemacht

Viele starten ambitioniert und mit großen Neujahrsvorsätzen ins neue Jahr: mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken oder sich einfach „gesünder“ ernähren. Doch genau hier liegt oft die Herausforderung – viele Vorsätze sind zu schwammig oder ungenau formuliert und werden schneller vergessen, als das neue Jahr alt ist. Damit es Ihnen nicht wie vielen anderen am sogenannten „National Quitters Day“ (9. Jänner) ergeht – jenem Tag, an dem statistisch gesehen die meisten Neujahrsvorsätze über Bord geworfen werden – ist es wichtig, sich ein realistisches und idealerweise zeitlich begrenztes Ziel zu setzen. So steigen die Chancen deutlich, langfristig dranzubleiben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Veganuary: sich einen Monat lang bewusst pflanzlich zu ernähren. Dieser Vorsatz ist klar definiert – ohne Grauzonen. Rücken Sie dabei Ihre Neugier und das Entdecken der grünen Küche in den Vordergrund, statt des Verzichts auf tierische Lebensmittel. Sich vier Wochen lang durch die vielfältige, pflanzliche Kost zu probieren und neue Zutaten kennenzulernen, kann zeigen, wie bunt und kreativ veganer Genuss sein kann.

Warum Veganuary mit dem Thermomix® TM7? Damit sich der neu formulierte Vorsatz auch alltagstauglich und unkompliziert umsetzen lässt, unterstützt der Thermomix® TM7 als smarter Kochassistent bei der Zubereitung pflanzlicher Gerichte und spart dabei auch noch wertvolle Zeit. Mit seinen zahlreichen Kochfunktionen und intelligenten Modi lassen sich frische, köstliche Mahlzeiten schnell und mühelos zubereiten – vom Dampfgaren, über Fermentieren, bis hin zum Anbraten und Pürieren. So können Sie aus der grünen Kost den vollen Geschmack schöpfen, Zutaten vitaminerhaltend garen und vielseitige Texturen zaubern. So wird grüne Küche zum Augenschmaus Doch Genuss beginnt nicht erst beim ersten Bissen: Wenn Gerichte liebevoll und kreativ angerichtet sind, schmecken sie gleich noch besser. Für alle, die ästhetisch noch eins draufsetzen wollen und mit ihren pflanzlichen Speisen auch optisch begeistern möchten, ist der Thermomix® TM7 Gemüse Styler ein echtes Must-Have-Zubehör. Sehen Sie selbst...

Was kann der Gemüse Styler? Mit dem Thermomix® TM7 Gemüse Styler wird aus Gemüse und Obst im Handumdrehen ein echter Hingucker auf dem Teller, ganz ohne mühsames Schnippeln. Mit insgesamt sechs verschiedenen Schnittformen – Reiben, Schneiden und Spiralisieren, jeweils in feiner und grober Ausführung – eröffnet der Gemüse Styler völlig neue Möglichkeiten. Das hebt nicht nur das Anrichten von Speisen auf ein neues Niveau, sondern macht die Zubereitung von Obst und Gemüse besonders kreativ.

Präzision in der Küche mit dem Thermomix® Sensor Sie möchten neben dem Fokus auf Veganuary vielleicht auch vermehrt selbst Brot backen oder frische Teige für süße oder herzhafte Kreationen zubereiten? Mit dem Thermomix® Sensor geht das kinderleicht! Er misst präzise Kern- und Umgebungstemperaturen, sodass Teige die perfekte Konsistenz erreichen, Gemüsegerichte schonend gegart werden und Saucen auf den Punkt gelingen. Mit dem Thermomix® Sensor können Sie die richtige Kerntemperatur im Mixtopf, Backofen oder auf dem Grill messen und erzielen perfekte Ergebnisse bei Kuchen, Brot sowie Fleisch- oder Fischgerichten. Über die Mitteilungen auf dem Thermomix® TM7 oder via Cooking Center App bleiben Sie informiert, wie es zum Beispiel dem Brot im Ofen geht. So klappen Ihre Koch- oder Backkreationen auf Spitzenküchen-Niveau.

Rezeptinspiration gefällig? Ihnen fehlt es an Inspiration und Kreativität, um mit der veganen Ernährung richtig durchzustarten? Kein Thema! Der Thermomix® TM7 und die dazugehörige Cookidoo® App mit mehr als 100.000 Rezepten in über 20 Sprachen schafft Abhilfe. So wird Ihr Veganuary zum Kinderspiel, egal, ob Sie zu den Newbies in der grünen Küche gehören oder schon lange pflanzenbasiert kochen. Von bunten Bowls über cremige Suppen bis hin zu raffinierten Hauptspeisen und Snacks, finden Sie einige, saisonale Rezeptinspirationen in der Kollektion „Unsere veganen Favoriten“. Und damit Sie immer wissen, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat, stellt Vorwerk Ihnen einen praktischen Saisonkalender zur Verfügung. So kochen Sie nicht nur geschmackvoll, sondern auch frisch und nachhaltig.

