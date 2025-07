Produkttest: After-Work-BBQ mit dem neuen Thermomix® TM7

Testkochen mit dem brandneuen Thermomix® TM7 ­– wer würde da schon „Nein“ sagen? Noch dazu, wenn sich solch ein Selbstversuch mit einem After-Work-BBQ kombinieren lässt – denn Sommerzeit ist Grillzeit! Und was gibt es an lauen Sommerabenden Schöneres, als in gemütlicher Runde feine Köstlichkeiten zu genießen, die frisch vom Grillrost auf den Teller kommen? Ob kreative Beilagen zum BBQ, klassische Saucen oder erfrischende Drinks – ein gelungener Grillabend lebt von Vielfalt und Geschmack. Genau hier kommt der neue Thermomix® TM7 ins Spiel: Er ist der perfekte Küchenhelfer, um raffinierte Dips, Salate, Marinaden, Desserts und vieles mehr stressfrei vorzubereiten – damit Sie mehr Zeit am Grill (oder mit den Gästen) und weniger Zeit in der Küche verbringen. Wir haben den nigelnagelneuen Thermomix® TM7 in der Redaktion getestet – und zeigen Ihnen, wie er Ihren Sommer kulinarisch bereichern kann.

Vorbereitung ist alles Wie bei jeder Grillerei mit Freund:innen geht nichts über eine gute Planung und Einteilung: Was wird gekocht? Wer kümmert sich um was? Und wer beteiligt sich mit welchen Zutaten am gemeinsamen Kochabend? Aufgrund der riesengroßen Rezeptauswahl in der im Thermomix® integrierten App Cookidoo® fällt die Entscheidung gar nicht so leicht, welche Gerichte bei diesem besonderen Feierabend-Event auf den Tisch kommen sollen. Alleine mit dem Suchbegriff „Grillen“ erhält man unglaubliche 1.617 Resultate: Salate, Saucen, Brote, Nachspeisen, etc. Alles, was das Herz begehrt und ein herrliches Barbecue perfekt ergänzt und abrundet, lässt sich mit dem Thermomix® zeitsparend und unkompliziert zubereiten. So besagen es zumindest die Rezeptanleitungen in der Cookidoo® App. Mal sehen, ob wir das nach unserem Thermomix®-Produkttest bestätigen können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Mit der Cookidoo® App wird aus Kochplanung ein Kinderspiel – Kalenderansicht und smarte Einkaufsliste inklusive.

Letztendlich entscheiden wir uns für Kräuterbutter-Fladenbrote mit Tzatziki. Und was darf als gebührender Abschluss nach einem gelungenen Grillabend nicht fehlen? Richtig – eine feine Nachspeise natürlich. Zur Erfrischung nach einem heißen Sommertag einigen wir uns auf ein kühlendes Mangoeis. Der Speiseplan steht, die Rezepte kann man praktischerweise via Cookidoo® App für ein gewünschtes Datum in den Kalender einplanen und auch die Einkaufsliste lässt sich mit einem einzigen Klick erstellen. Auf Wunsch kann man diese nach Rezepten oder nach Produktkategorie sortieren, was den Einkauf immens erleichtert. Nach dem Shopping für Lebensmittel, Deko & Co. steigt die Vorfreude auf den morgigen Grillabend mit den Kolleg:innen ins Unermessliche – und das heißt etwas, wenn man sich nach einem langen Arbeitstag darauf freut, den Feierabend freiwillig noch weiterhin im Büro zu verbringen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Elegantes Design trifft auf smarte Funktionen: Der erstmalig schwarze Thermomix® TM7 mit neuem, berührungssicherem Mixtopf wird zum stilvollen Highlight in Ihrer Küche.

Einzug des Thermomix® TM7 in unsere Büroküche Nach dem Launch des Thermomix® TM7 im April und den zahlreichen Videos, die zu dieser Produktneuheit im Internet und auf den unterschiedlichsten Social Media Kanälen kursierten, hatte ich bereits eine leise Vorahnung, welches Prachtstück mich aus dem Hause Vorwerk erwarten würde. Ich freute mich dennoch wie ein kleines Kind unter dem Christbaum, als ich das angelieferte Paket in Übergröße auspacken und den Thermomix® vorübergehend in unsere Büroküche einziehen lassen durfte. Die sofort wahrnehmbaren, rein optischen Unterschiede zum Vorgängermodell: Dem neuen Thermomix® wurde ein schwarzer Anstrich verpasst und der Drehknopf wich dem, um ein Vielfaches größeres, 10-Zoll-Multi-Touch-Display. Alles in allem wirkt er minimalistischer und eleganter. Nachdem ich den Thermomix® TM7 mit dem WLAN verbunden habe, kann ich mich in mein bereits bestehendes Cookidoo® Konto einloggen und schon kann das Kochvergnügen beginnen!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Bunte Servietten, gemütliche Pölster und stimmungsvolle Kerzen schaffen eine gemütliche Atmosphäre für unseren Grillabend.

Die Rezepte, die wir uns für den heutigen Abend in der App vorgemerkt haben, sind nach dem Login automatisch in der Kalenderansicht des Thermomix® abrufbar, sodass kein erneutes Suchen notwendig ist. So kann ich mich noch schnell dem Decken und Dekorieren des Tisches auf der Dachterrasse widmen, bevor sich meine Kolleg:innen auf den Weg in die Büroküche und sich ein Bild vom neuen Thermomix® TM7 machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Der Rosemary Pink aus dem Thermomix® sorgt für den perfekten Auftakt unseres After-Work-Grillabends.

Mix it like a Pro – der Thermomix ® zaubert Cocktails in Sekunden Als Überraschung bereite ich noch schnell einen Aperitif zu, damit wir den gemeinsamen Abend gebührend eröffnen und darauf anstoßen können. Die Wahl fiel auf einen Rosemary Pink aus der RAUCH Happy Day Rezeptkollektion. Nicht nur die zartrosa Farbe hat mich begeistert – vor allem die Kombination aus Guavennektar, Zitronensaft und Sekt weckte meine Neugier. In Sekundenschnelle wird der Thermomix® zu meinem persönlichen Cocktailshaker – frisch gemixte Drinks wie von einem Barkeeper, das gefällt mir. Prost!

Step-by-Step zum Fladenbrot – so einfach kann Kochen sein Gut erfrischt und durchaus schon etwas hungrig starten wir direkt mit der Zubereitung unserer Speisen. Da die Kräuterbutter-Fladenbrote laut App die längste Vor- und Zubereitungszeit haben, beginnen wir mit dem Kneten des Teiges. Die Step-by-Step-Anweisungen sind so einfach und verständlich beschrieben, dass man meinem Kollegen Florian kaum anmerkt, dass er zum ersten Mal mit einem Thermomix hantiert. Aber sehen Sie selbst.

Den Duft von frischem Knoblauch und Kräutern, der sich von der selbst zubereiteten Kräuterbutter in der Büroküche verbreitet, empfinde ich schon fast als unverschämt und verursacht ein noch lauteres Magenknurren in unserer Runde. Zum Glück ist der Zubereitungsvorgang der Kräuterbutter-Fladenbrote innerhalb der, laut App versprochenen, 30-minütigen Zubereitungszeit tatsächlich bewerkstelligt, sodass wir mit dem Ausbacken der rundlich geformten Fladen in einer Grillpfanne beginnen können. Alternativ zur Grillpfanne lassen sich die Fladenbrote auch im Backofen bei 200 °C Ober- und Unterhitze für zehn bis zwölf Minuten backen. Zum Abschluss noch schnell die Butter darauf verstreichen und am besten im noch warmen Zustand servieren!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Wenn’s nach frischer Kräuterbutter duftet, weiß man, dass die Grillsaison in vollem Gange ist.

Gut zu wissen Der Thermomix® TM7 zeigt an, wenn sich der Mixtopf erhitzt, zum Beispiel beim Schmelzen der Butter, indem der untere Teil in roter Farbe leuchtet. Aber keine Sorge: Eine Neuerung beim neuen Modell ist, dass der Mixtopf isoliert ist, sodass man ihn bedenkenlos angreifen kann.

Tzatziki in 10 Minuten – so einfach geht’s mit dem Thermomix® TM7 Kein guter Grillabend kommt ohne ordentlich „knofeligem“ Tzatziki aus! Das dachten wir uns auch und ich überließ nun meiner Kollegin Maike den Spaß mit dem Thermomix® TM7. Auch sie ist Thermomix®-Neuling und zeigt sich durch die kinderleichten Zubereitungsschritte von Anfang an selbstbewusst im Umgang mit dem Küchenallrounder. Egal, ob das Zerkleinern der Gurke oder das Vermengen der flüssigen Zutaten des Tzatzikis: Der Thermomix® erledigt all diese – im manuellen Kochprozess oft mühsamen – Arbeitsschritte spielerisch und unkompliziert. Und obendrein ist Maike überrascht in welch dezenter Lautstärke die Küchenmaschine Deluxe all das schafft. Nach knapp zehn Minuten Zubereitungszeit – so wie es das Rezept vorhergesagt hat – ist das Tzatziki bereit zum Anrichten. Noch etwas Olivenöl darauf träufeln und mit eingelegten Oliven dekorieren und fertig ist unsere Sauce zum Tunken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Noch mit etwas Olivenöl und ein paar Oliven dekorieren – und fertig ist unsere Sauce für den Grillabend.

Alles angerichtet – jetzt beginnt der beste Teil Geschafft! Nach getaner Arbeit und Fertigstellung aller Speisen können wir nun – zur Freude unserer knurrenden Mägen – mit dem Herrichten beginnen und ganz entspannt in den gemütlichen Teil des Abends übergehen: dem Genießen. Sichtlich erfreut über den gelungenen, kollektiven Kochprozess heben wir die Gläser und stoßen gemeinsam an.

Tipp Vollendet haben wir den Grillteller mit einem kunterbunten Couscous-Salat mit Feta, Minze und Granatapfel-Vinaigrette und Bratwürstchen vom Grill.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Fladenbrot, Couscoussalat, Tzatziki und Bratwürstchen – das perfekte Menü für einen gelungenen Abend.

Wenn jeder Bissen begeistert: So schmeckt „ Grillen “ Neugierig werfen wir uns gegenseitig Blicke zu, gespannt darauf, die Reaktionen der anderen nach dem ersten Bissen zu beobachten. Einheitliches, zustimmendes Nicken ist wahrnehmbar und eine zufriedene Mimik breitet sich auf unseren Gesichtern aus – ein stilles Zeichen gemeinsamer Zufriedenheit. Die Fladenbrote sind durch den Teig auf Joghurtbasis super fluffig und erhalten durch die selbstgemachte Kräuterbutter eine feinwürzige Note. In Kombination mit dem cremigen Tzatziki – eine wahre Gaumenfreude. Auch der Couscoussalat mit der fruchtigen Vinaigrette und der frischen Minze ist ein herrlich leichtes Sommergericht, das sich ideal als Beilage zum Grillen eignet. Die leer gegessenen Teller sprachen für sich – ein klarer Beweis, dass es uns sehr geschmeckt hat und wir uns beim Nachschlag bremsen mussten, um noch etwas Platz für die Nachspeise zu lassen.

Gefrorene Mango trifft Thermomix ® – das perfekte Eis im Handumdrehen Da das Mangoeis am besten frisch aus dem Thermomix® schmeckt, bereiteten wir es erst ganz zum Schluss kurz vor dem Servieren zu. Lediglich das Schneiden und Einfrieren der Mangostücke lohnt sich als Vorbereitung – idealerweise ein paar Stunden vor dem Verzehr, da der Thermomix® das Eis mit gefrorenen Mangos zubereitet. Für das Eis braucht es nur die gefrorenen Mangostücke, Kokosmilch und – wer mag – etwas Staubzucker. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie der Thermomix® alles in Sekundenschnelle zubereitet. Besonders faszinierend ist, wie kraftvoll die Messer des Mixtopfes das gefrorene Obst so schnell zerkleinern konnten – und das verhältnismäßig überraschend leise. Im Vergleich zum Thermomix® TM6 fällt besonders auf, dass die Lautstärke bei allen Arbeitsvorgängen, egal ob beim Zerkleinern, Rühren oder Kochen, deutlich geringer ist und man den Thermomix® TM7 kaum wahrnimmt. Erst wenn er gut gelaunt zum „Singen“ beginnt und die euphorische Melodie nach einem beendeten Kochvorgang erklingt, erinnert man sich daran, dass da eine kleine Küchenfee am Werk ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Leicht, fruchtig und vegan – das Mangoeis bringt Urlaubsfeeling auf den Tisch.

Nun aber zum Dessert: Das Mangoeis schmeckt genau so, wie es aussieht – wunderbar cremig und erfrischend. Die perfekte fruchtig-sommerliche Nachspeise für alle, die es gern leicht und exotisch mögen. Übrigens ist das Eis auch als Nachspeise für Veganer:innen geeignet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Medienhaus Mehr Zeit für Gäste, weniger Stress in der Küche – mit dem Thermomix® TM7 macht Grillen Spaß.