Allergiesaison: 5 Reinigungstipps zum Durchatmen

Der Frühling und Sommer – für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch für Allergiker:innen beginnt damit eine herausfordernde Phase: Pollen und Gräser machen das Durchatmen schwer. Laut Informationen der Österreichischen Apothekerkammer leiden in Österreich insgesamt rund eine Million Menschen an einer Allergie. Die meisten werden von Beschwerden durch Pollen geplagt, gefolgt vom Hausstaub. Dabei ist das eigene Zuhause ein Ort, an dem man sich am wohlsten fühlen sollte. Die gute Nachricht: Mit gezielter Hygiene und den richtigen Hilfsmitteln lässt sich die Allergenbelastung in den eigenen vier Wänden deutlich reduzieren.

Sauberkeit als Schlüssel zur Linderung allergischer Reaktionen

Allergene, wie Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare setzen sich überall fest: in Teppichen, auf Polstermöbeln, in Betten oder Vorhängen. Besonders in der Allergiesaison ist es daher wichtig, einen regelmäßigen Reinigungsrhythmus einzuhalten. Mit unseren 5 Reinigungstipps können Sie den Angriffen allergischer Reaktionen im Eigenheim am besten entgegenwirken.

1. Regelmäßig staubsaugen

Staubsaugen Sie mindestens zwei- bis dreimal pro Woche – nicht nur Böden, sondern auch Polstermöbel, Betten und Regale!

2. Böden feucht abwischen

Wischen Sie Ihre Böden einmal pro Woche feucht ab, um auch feinste Schmutzpartikel zu entfernen.

3. Matratzen und Bett reinigen

Saugen Sie Ihre Matratze und Betten regelmäßig ab, um Hausstaubmilben zu reduzieren.

4. Bettwäsche regelmäßig wechseln

Wechseln Sie Ihre Bettwäsche zweimal pro Woche – besonders in der Pollenzeit.

5. Häufigere Haarwäsche

Waschen Sie Ihre Haare in der Pollenzeit regelmäßiger als sonst und legen Sie draußen getragene Kleidung zu Hause sofort ab.