Matschige Hundepfoten im Herbst? Mit dem Kobold VK7 bleibt es drinnen sauber

Der Herbst zeigt sich von seiner nasskalten Seite: Jeder Hundespaziergang endet mit feuchten Pfoten, die Schlieren, Erdklümpchen und Haare im Wohnbereich verteilen. Genau hier zeigt das Kobold VK7 Akku-Reinigungssystem, wie viel Leistung in einem einzigen Gerät steckt. Mit einer Kombination aus Kraft, Komfort und intelligenter Technik sorgt es für maximale Sauberkeit – selbst bei ungemütlichem Herbstwetter.

Der VK7 passt sich perfekt an den Alltag mit Hund an. Ein kurzer Durchgang nach dem Spaziergang genügt: Grober Matsch, feine Haare oder nasse Abdrücke – der starke Akku, die hohe Saugleistung und das leichte, wendige Design machen kurzen Prozess damit. Mit Click & Clean wird aus einem Gerät gleich eine ganze Reinigungslösung: Vom klassischen Saugen bis zum Saugen-und-Wischen in einem Schritt – oder der Polster- und Matratzenreinigung für Körbchen, Sofa oder Auto. Alles mit nur einem Klick.

Hundepfotenabdrücke adé: Mit dem SP7 Saugwischaufsatz bleibt Ihr Zuhause selbst im Herbst blitzsauber.

Sauberkeit auf allen Ebenen: Böden, Polster und schwer zugängliche Stellen

Besonders stark bei Herbstschmutz: der SP7 Saugwischaufsatz. Er saugt und wischt gleichzeitig – rotierende Pads lösen selbst eingetrocknete Flecken, während der Sauger alles gründlich aufnimmt. Kein Eimer, kein Nachwischen, kein Aufwand. Für Tierhaare auf Hundebetten, Sofas oder Kuschelplätzen sorgt die PB7 Elektro-Polsterbürste. Sie entfernt tiefsitzende Haare und Staub und ist damit ideal für die Zeit, in der dein Hund vermehrt haart.

Draußen nass und grau – drinnen sauber, gemütlich und stressfrei. Mit dem Kobold VK7, SP7 und PB7 wird jede Pfotenspur im Handumdrehen Geschichte. So bleibt mehr Zeit für das, was im Herbst wirklich zählt: gemeinsame Wohlfühlmomente.