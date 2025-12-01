Werbung

Matschige Hundepfoten im Herbst? Mit dem Kobold VK7 bleibt es drinnen sauber

Ein Mann saugt mit einem Staubsauger ein Hundebett aus, der Hund sitzt daneben und schaut seinem Herrchen zu.
Regen, Laub und nasse Pfoten gehören zum Herbst – Schmutz in der Wohnung jedoch nicht. Das Kobold VK7 Akku-Reinigungssystem entfernt Pfotenspuren und Straßenschmutz zuverlässig, schnell und ohne Aufwand.
01.12.25, 12:14

Der Herbst zeigt sich von seiner nasskalten Seite: Jeder Hundespaziergang endet mit feuchten Pfoten, die Schlieren, Erdklümpchen und Haare im Wohnbereich verteilen. Genau hier zeigt das Kobold VK7 Akku-Reinigungssystem, wie viel Leistung in einem einzigen Gerät steckt. Mit einer Kombination aus Kraft, Komfort und intelligenter Technik sorgt es für maximale Sauberkeit – selbst bei ungemütlichem Herbstwetter.

Ein Saugroboter und ein Thermomix von Vorwerk stehen in einem Wohnraum.

Der VK7 passt sich perfekt an den Alltag mit Hund an. Ein kurzer Durchgang nach dem Spaziergang genügt: Grober Matsch, feine Haare oder nasse Abdrücke – der starke Akku, die hohe Saugleistung und das leichte, wendige Design machen kurzen Prozess damit. Mit Click & Clean wird aus einem Gerät gleich eine ganze Reinigungslösung: Vom klassischen Saugen bis zum Saugen-und-Wischen in einem Schritt – oder der Polster- und Matratzenreinigung für Körbchen, Sofa oder Auto. Alles mit nur einem Klick.

Eine Frau hält ihren Hund fest während ein Mann die Hundpfoten säubert.

Hundepfotenabdrücke adé: Mit dem SP7 Saugwischaufsatz bleibt Ihr Zuhause selbst im Herbst blitzsauber.

Sauberkeit auf allen Ebenen: Böden, Polster und schwer zugängliche Stellen

Besonders stark bei Herbstschmutz: der SP7 Saugwischaufsatz. Er saugt und wischt gleichzeitig – rotierende Pads lösen selbst eingetrocknete Flecken, während der Sauger alles gründlich aufnimmt. Kein Eimer, kein Nachwischen, kein Aufwand. Für Tierhaare auf Hundebetten, Sofas oder Kuschelplätzen sorgt die PB7 Elektro-Polsterbürste. Sie entfernt tiefsitzende Haare und Staub und ist damit ideal für die Zeit, in der dein Hund vermehrt haart.

Draußen nass und grau – drinnen sauber, gemütlich und stressfrei. Mit dem Kobold VK7, SP7 und PB7 wird jede Pfotenspur im Handumdrehen Geschichte. So bleibt mehr Zeit für das, was im Herbst wirklich zählt: gemeinsame Wohlfühlmomente.

