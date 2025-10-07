Limitierte Eleganz in Schwarz: Der neue Kobold VK7

Manche Dinge sind einfach mehr als nur funktional, sie sind ein Statement. Die VK7 Limited Black Edition verwandelt alltägliche Hausarbeit in ein Erlebnis voller Stil und Exklusivität: Das legendäre akkubetriebene System glänzt erstmals in mattem Schwarz, akzentuiert durch ein silbernes Logo am Griff, klare Linien und hochwertige Details. Mit nur rund 3.500 Exemplaren in Österreich wird die Limited Black Edition zu einem begehrten Sammlerstück für Liebhaber von Perfektion, Technik und Design.

Intelligente Reinigung auf höchstem Niveau Der Kobold VK7 steht für intelligente Reinigung auf höchstem Niveau. Er ist weit mehr als ein Staubsauger, ein smarter Haushaltshelfer, der sich jeder Aufgabe mühelos anpasst. Die Elektrobürste EB7 erkennt automatisch Teppiche und Hartböden und sorgt für gründliche Sauberkeit, während der Saugwischer SP7 Saugen und Wischen in einem Schritt kombiniert. Das adaptive Bürstensystem passt sich jedem Boden an – vom edlen Parkett bis zum flauschigen Teppich – und hinterlässt makellose Ergebnisse.

Auch die Technik begeistert: Ein schnell wechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit kurzer Ladezeit, ein HEPA-Filtersystem für reine Luft, ein 300-ml-Wassertank für sparsames Nasswischen und die Möglichkeit, Airumo Duftchips einzusetzen, machen jede Reinigung effizient, komfortabel und angenehm. So wird Sauberkeit zum Erlebnis.

Erstmals gibt es den Kobold in edlem Schwarz und nur rund 3.500-mal in ganz Österreich. Ein echtes Must-have für alle, die Design und Technologie gleichermaßen schätzen von Thomas Gugganig, National Sales Manager Kobold Österreich

