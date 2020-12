So wird Putzen nicht zur Belastungsprobe für die Beziehung

Teilen Sie sich auch die Denkarbeit

Fein, wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin sich einmal bereit erklärt, den Wocheneinkauf zu erledigen. Nicht so fein, wenn es dennoch an Ihnen hängt, die dazugehörige Denkarbeit zu machen: Was haben wir noch im Kühlschrank? Was essen wir kommende Woche? Was gehört auf die Einkaufsliste? Welches Joghurt mögen die Kinder eigentlich und wo steht das im Supermarkt? Auch diese Art von Arbeit gehört geteilt – und das dürfen Sie auch ruhig so kommunizieren.

Das gemeinsame Leben als Team meistern

Im Endeffekt sollten Sie sich vor Augen halten, dass zu einer Partnerschaft ein ausgeprägter Zusammenhalt gehört. Sie wollen es doch gemeinsam nett haben und Herausforderungen partnerschaftlich begegnen – gestalten Sie Ihr Zusammenleben entsprechend wertschätzend und sagen Sie ruhig einmal öfter Danke zu einander.