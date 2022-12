5 Dinge, die Sie besser nicht aufsaugen sollten

4. Schminke

Wenn Lidschatten, Puder oder Rouge auf den Badezimmerfliesen landen, ist Ärger vorprogrammiert. Noch ärgerlicher wird die Situation, wenn sich die feinen Pigmente in den Bürsten der Bodendüse festsetzen und beim nächsten Schwung über den Teppich unschöne Flecken hinterlassen. Das ist aber nur ein Grund, warum Sie Make-Up nicht einsaugen sollten: Beauty-Produkte können im Inneren des Staubsaugers schmelzen und so Schäden am Motor hinterlassen. Also lieber zum Handbesen greifen!

5. Haare

Wer in einem Haushalt mit langhaarigen Frauen oder Männern lebt, weiß: So schön die Haarpracht auch ist, so viel Dreck macht sie auch. Besonders die langen Haare springen auf dem Fußboden nämlich sofort ins Auge. Um die haarige Angelegenheit zu entfernen, liegt der Griff zum Staubsauger nahe. Aber aufgepasst: Haare können schnell den Staubfilter Ihres Staubsaugers blockieren, was die Saugkraft mit der Zeit vermindert. Zudem verheddern sie sich gerne in den Walzen, Rädern oder in den Bürsten der Bodenteile. Schenken Sie Ihrem liebsten Haushaltshelfer daher die Pflege, die er verdient, und reinigen Sie die Saugaufsätze, Bodendüsen und den Filter regelmäßig. So bleibt Ihnen Ihr Staubsauger auch lange erhalten!