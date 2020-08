Vitamine und Co für die geistige Leistung

Wie leistungsfähig unser Gehirn ist, liegt zu einem großen Teil in unserer Hand – oder besser gesagt an den Nahrungsmitteln, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Denn das Gehirn verbraucht gut ein Fünftel der Gesamtenergie, die wir dem Körper zuführen. Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit oder Lernschwierigkeiten können also Anzeichen für eine einseitige Ernährung sein. Mit hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen kann man das Gehirn jedoch unterstützen und so die geistige Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.