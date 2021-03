ViruProtect Erkältungsspray schützt vor Infektion mit Coronaviren und kann diese auch deaktivieren

Dreifachwirkung im Mund- und Rachenraum

Für die Schutzwirkung verantwortlich sind zwei sich ergänzende Hauptinhaltsstoffe: Glycerin und Trypsin (aus Kabeljau). ViruProtect überzieht die Schleimhäute mit einer Schutzschicht, welche die Viren bindet, einschließt und deaktiviert, sodass sie menschliche Zellen nicht infizieren können4.

Empfohlen wird der Einsatz von ViruProtect einerseits zur Vorbeugung bei akuter Ansteckungsgefahr – wie z. B. in der Familie, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Arbeit. Ebenso ist eine Anwendung bei den ersten Anzeichen einer Erkältung angezeigt, denn bei frühzeitigem Einsatz kann ViruProtect die Dauer um bis zu drei Tage verkürzen5.