Verlässliches WLAN für daheim? Darauf sollten Sie achten

Das WLAN ist weg – und jetzt?

Wer kennt es nicht? Das Internet gibt genau dann den Geist auf, während das entscheidende Tor fällt oder der Kunde eine wichtige Frage stellt. Dass das ärgerlich ist, steht außer Frage.

Das heißt aber nicht, dass Sie sofort einen neuen Internet-Provider brauchen. Zum Glück gibt es Lösungen, die zusätzlich zu Ihrem aktuellen Setup Unterstützung bieten.

Warum funktioniert mein WLAN nicht?

In vielen Haushalten ist das Heimnetz nicht auf eine so intensive Nutzung ausgelegt – vor allem nicht durch mehrere Endgeräte. Haben Sie Ihre Wohnung neu eingerichtet oder Ihren Arbeitsplatz in ein anderes Zimmer verlegt? Nicht überall in Ihren vier Wänden ist die WLAN-Verbindung gleich gut. Häufig sind Wände, Decken und geschlossene Türen Problemquellen.

Welche Lösung gibt es dafür?

Es braucht keine magischen Kräfte, auch wenn es der Name vermuten lässt: Der devolo Magic 2 WiFi next funktioniert über die hauseigene Stromleitung und sorgt so für eine Reichweite von bis zu 500 Metern. Datenströme werden effizient und vollautomatisch gesteuert.