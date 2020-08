Urlaubsgewinnspiel zu neuen Mariazeller Urlaubsangeboten

Der Tourismusverband Mariazeller Land verlost einen Familienurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder in Mariazell. Der Gewinn beinhaltet unter anderem fünf Nächte in einem Drei-Sterne-Hotel, Fahrten auf die Mariazeller Bürgeralpe, den Annaberg und die Gemeindealpe Mitterbach, zwei Rucksäcke mit Jausenbrett und Taschenmesser, zwei Wanderstöcke und 500 „Zeller Euro“, die in zahlreichen Restaurants und Gasthöfen eingelöst werden können. Das Gewinnspiel ist Teil der neuen Mariazeller Sommerkampagne „Deine Natur. Mariazeller Land.“ Eine Teilnahme ist kostenfrei möglich bis 30. August unter mariazell-info.at.