Urlaub im Strandkorb in Reichenau an der Rax

Ein Picknick im Strandkorb - so muss ein Sommertag sein

Für alle, die bereits vor den Veranstaltungen die gesunde Rax-Luft und kulinarische Köstlichkeiten genießen möchten, hat sich Familie Blazek etwas Besonderes ausgedacht: Direkt am Schwarza-Fluss kann man auf einem acht Hektar großen Gelände in einem Original-Strandkorb die atemberaubende Bergkulisse genießen. Sommerfrische pur – im Strandkorb den Tag in der Natur am Ufer der Schwarza verbringen, dazu ein herrliches Picknick mit kulinarischen Köstlichkeiten genießen. Das ist Wartholz am Fluss, wo in atemberaubender Bergkulisse ein Sommertag zu einem einzigartigen Erlebnis wird. Und das nur eine Autostunde von Wien entfernt.