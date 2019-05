Zart-ausgewogen

Sie mögen nicht besonders intensiven Kaffee, sondern genießen lieber den milden, ausgewogenen Geschmack von Kaffee. In der Früh darf es gerne ein großer Milchkaffee als Start in den Tag sein. In der Arbeit trinken Sie auch gerne mal zwischendurch einen Cappuccino oder einen milden Espresso aus dem zart/ausgewogenen Geschmacksprofil. Hierfür eignet sich der leicht würzige L’OR Splendente mit Zitrus-Flair im Abgang. Auch die Sorte L’OR Mattinata mit seinem ausbalancierten Aroma ist für Sie perfekt.