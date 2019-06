Coffee-Drink: L'OR Passion

Kaffee lässt sich auf viele verschiedene Arten genießen - selbst in Kombination mit exotischen Früchten. Ein raffiniertes Geschmackerlebnis beschert der „L’OR Passion“. In einer genussvollen Kombination trifft die L’OR Espresso-Sorte Papua New Guinea auf frische Fruchtnoten von Zitrone, Orange und Passionsfrucht. Eine perfekte Kaffeekreation für den Sommer und jeden, der es exotisch mag!