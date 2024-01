Zurück in die 90er!

Vom Eingang weg werden Gäste von drei farbigen Streifen am Boden zum Bestellbereich geleitet. Im Englischen spielt man hier nicht nur mit dem Design, sondern auch mit Worten: Das Wort "Strip" trägt nämlich auch die Bedeutung "Streifen" …

Das Dreilinien-Motiv zeigt daher auch den Markennamen in großen Buchstaben an einer Wand. Er prangt unübersehbar über einer rosa Bank, die mit kleinen Tischen und Terrazzo-Hockern an der Wand steht. Hinter knallpinken Türen findet man die Sanitäranlagen. Die Wand davor ist mit einer maßgefertigten Tapete geschmückt. Dass als Motiv Federn gewählt wurde, überrascht beim Speisenangebot dann wohl niemanden mehr.

Private Dining. Kein Problem.

Zu bieten hat das Fast-Food-Lokal zudem einen privaten Essbereich, der den Namen "Hens Den" (Hühnerverschlag) trägt. Auch in diesem Raum, mit Vorhängen vor neugierigen Blicken geschützt, spielt man mit dem verruchten Image: Der Esstisch ist in der Mitte, ganz im Pole- bzw. Table-Dance-Style, mit einer Messingstange ausgestattet. Allerdings dreht sich hier eine Servierplatte auf dem Tisch, damit Speisen wie "Pickle Tickle" auch ja gerecht geteilt werden können.

Bunte Farben und Neon-Licht sind gerade stark im Trend. So findet man ähnliche Konzepte in dem Nachtclub "Supernova" in Seattle und der Musikstätte "Resonant Head" in Oklahoma City. In der Fusion von Vergangenheit und Moderne schafft Amanda Hamilton Interior Design eine lebendige und einladende Atmosphäre, die weit über das kulinarische Erlebnis hinausgeht und zu einem Hingucker für Besucher:innen wird. Und wenn es gut aussieht, schmeckt es doch auch gleich besser.

Text: Resi Reiner Fotos: Amanda Hamilton Interior Design