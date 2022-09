Built by Associative Data Gründer Ali Basbous zum Leitgedanken des „Tower of Life“ Entwurfs: „Wir leben mehr denn je in einer Welt der Städte, deren Fußabdruck so groß ist wie unser Planet. Die aktuellen industriellen, konsumorientierten Stadtmodelle sehen den Planeten als dreifachen Ort. Als einen, an dem alles entweder Ressourcengarten, Schrottplatz oder ,das Haus‘ ist. Städte leben von den Ressourcen des Ressourcengartens und produzieren Müll und Emissionen, die auf dem Schrottplatz landen. Die Design-Philosophie hinter dem Tower of Life ist ein ganzheitlicher und ökologischer Ansatz zur Lösung dieses eklatanten Problems, einschließlich der Wirtschaft und der Gesellschaft. Der Tower of Life ist die nächste Ikone für richtungsweisenden Fortschritt des afrikanischen Kontinents“.

Visionäre Ideen, innovative Lösungen

Der spannende Entwurf nimmt in der Kategorie „Future Projects“ am Wettbewerb um den World Architecture Award 2022 teil. Und er reiht sich würdig in die Liste visionärer, auf Nachhaltigkeit fokussierter Designs ein, die dazu gedacht sind, die Zukunft des Planeten zu sichern. Von Vincent Callebauts futuristischem „Paris 2050“ bis zum schwimmenden Campus, den das Büro 3deluxe für „We the Planet“ konzipiert hat: Ideen, die bedrohlichen Problemen wie Klimawandel, überdichten Städten und sich daraus ergebenden sozialen Missständen entgegenwirken, tun Not.

Für Afrika und die Welt

Und was BAD mit dem „Tower of Life“ vorlegt, ist durchdachter und konkreter als bloßes Gedankenspiel. Kurzum: Ein Konzept, das es verdient, nicht nur als bloße Zukunftsvision für Afrika betrachtet zu werden.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: BAD / Built by Associative Data