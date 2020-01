Zaha Hadid: China calling!

Doch das könnte sich nun auf ungewöhnliche Art und Weise ändern: Der 40.000-Mitarbeiter-Konzern setzt nämlich beim Bau seiner neuen Zentrale in Shenzhen auf europäisches Architektur-Know-how. Soeben gab das Unternehmen bekannt, den neuen Standort von „Zaha Hadid Architects“ realisieren zu lassen. Das, seit Zaha Hadids Tod von ihrem testamentarisch bestellten Nachfolger Patrik Schumacher geführte Unternehmen, habe den Wettbewerb für sich entscheiden können. Im Jahr 2025 soll der Spatenstich für den 185.000 Quadratmeter großen Komplex erfolgen.

Zaha Hadids würdiger Nachfolger

In den kommenden fünf Jahren werden die Architekten rund um Schumacher also das aktuelle Rohmodell so weit verfeinern, dass es auch wirklich realisiert werden kann. Dementsprechend wenig ist zum jetzigen Zeitpunkt noch über die großen Pläne bekannt. Doch bei dem, was man über das Vorhaben des Handygiganten weiß, schlackern einem bereits die Ohren.So sind gleich vier nebeneinander positionierte und miteinander verbundene Wolkenkratzer geplant, von denen der höchste 200 Meter in den Himmel ragen soll. Das bedeutet in Stockwerken gemessen: 42! Allerdings werden die Gebäude jeweils unterschiedliche Funktionen innerhalb des OPPO-Systems erfüllen: Während die zwei größten Riesen die Unternehmenszentrale samt Forschungseinrichtungen beherbergen werden, sind die anderen beiden vor allem für externe Dienstleister und Service-Units gedacht.