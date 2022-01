Wie schön, abends an einen nahen Ort spazieren zu können, an dem gesellig buntes Treiben herrscht. Was man sonst eher aus mediterranen Urlaubsorten kennt, soll nun auch in Norwegens Kleinstadt Jessheim Wahrheit werden. Denn dort heißt’s jetzt „Yes zum Jess!“: Das norwegische Büro Mad architects hat ein neues City-Center designt, das einen einladenden Hot-Spot schafft. Und zwar nicht nur für Shopping bis Geschäftsschluss. Sondern auch für abendliche Treffen und entspannte Auszeit mit der Familie.

Urbane Lebensqualität

Grüne Alleen, urbane Räume und attraktive Treffpunkte sollen Bewohner und Besucher künftig ins Herz von Jessheim locken. Genauer gesagt: In die Zone zwischendem Jessheim Storsenter und dem Rathaus. In ein Gebiet, das Büros, Schulen, Gesundheitszentren, Hotels, Wohnungen, Geschäfte und Lokale beherbergen kann. Möglich macht dies der Entwurf, mit dem Mad architects in Kooperation mit Mellbye Arkitektur Interiør AS den entsprechenden Wettbewerb für sich entschied.