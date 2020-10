Wunder-Wendeltreppe

Wendeltreppe mit Wow-Effekt

Die schwindelerregende Treppe befindet sich in der London-Zentrale der französischen Großbank Société Générale in der One Bank Street. Die gesamte Planung des Gebäudes mitten im Bürogebäudekomplex „Canary Wharf” auf der „Isle of Dogs” richtete sich auf die Bedürfnisse des Bankhauses aus.

Das neue, hochmoderne Gebäude beherbergt nicht nur das Corporate & Investment Banking, sondern auch die Wertpapierdienstleistungen, die Vermögensverwaltung sowie das Back- und Middle-Office-Privatbankgeschäft der Bankengruppe im Vereinigten Königreich. Die britische Niederlassung wurde 1871 gegründet und war der erste internationale Zweig außerhalb Frankreichs.