Wohnen mit Zen

„Holz, Gärten und Menschen sind die zentralen Faktoren des Entwurfskonzeptes“ erklärte Shigeru Ban beim kürzlich erfolgten Spatenstich. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem die Menschen abschalten können, daher die vielen Grünbereiche und der großzügige Hofgarten. Eine grüne Umgebung wirkt entspannend. In Japan haben wir einen eigenen Begriff dafür: Shinrin-yoku. Entspannung durch Immersion in Natur.“

Der größte Garten der Stadt

Ingesamt entstehen durch das Projekt BAN 295 neue Wohnungen in der belgischen Metropole. Das ortsansässige Bureau Bouwtechniek ist an der Umsetzung ebenso beteiligt wie die Landschaftsarchitekten des Brüsseler Büros Bas Smets, das kürzlich den Zuschlag für die neuen Parkanlagen von Notre Dame in Paris erhalten hat. Sie werden den 6.000 Quadratmeter großen Garten gestalten, der das grüne Herz der Anlage bildet.