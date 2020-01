Wohnen in der Welt der Wipfel

Dieser Logik folgen freilich die verbauten Materialien: Holz dominiert, es soll ein wohlig-warmes Gefühl erzeugen. Glas ergänzt die Strukturen, um einen entspannten Blick in die Welt der Wipfel zu ermöglichen. Auf Metall aber wird weitgehend verzichtet, auf diverse Kunststoffe ebenso. Außerdem passt sich auch die Optik der unterschiedlich großen Objekte dieser Vorgabe an: Die 60 bis 80 Quadratmeter großen Suiten ruhen auf diagonal aber ineinander verschränkten hölzernen Tragsystemen, die sich in ihrem Erscheinungsbild möglichst in die natürliche Baumkronen-Welt einfügen sollen. Kurz gesagt: Die verzahnten Holzelemente wollen an das Wirrwarr natürlicher Äste erinnern.

Schattenspiele wie am Waldboden

Diese giebelartige und verworrene Struktur wird zudem von einer zweiten Schicht sich kreuzender Holzlamellen umhüllt, die tagsüber ein ganz besonderes Raumklima im Inneren der Suiten generiert: Die so entstehenden Lücken in der Außenhaut erzeugen in den Zimmern spielerische Licht- und Schatteneffekte. Genau so, wie es sonst nur die Blätter und Äste der Bäume auf den Waldboden zu zaubern vermögen. Des Nachts aber lassen eben die gleichen Lamellen die Baumhäuser im Wald wie überdimensionale Laternen erstrahlen.