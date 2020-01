BIG in Japan

Gemeinschaft steht im Vordergrund

Grundsätzlich sieht Akio Toyoda mit dem Bau von Waven City seinen ganz persönlichen Lebenstraum realisiert. Gleichzeitig aber fängt für ihn mit dem Moment der Besiedelung seiner Stadt auch ein neues Experiment an. So habe er die Stadt bewusst als eine Art „lebendes Labor“ konzipiert, erklärt er. Konkret meint Toyoda damit, dass in den Straßen von Waven City hochtechnisierte Angebote in beispiellosem Umfang auf die sozialen Komponenten einer Gesellschaft treffen werden.

Damit diese dabei nicht unter die Räder kommen, wurden in der Planung von Anfang an eigene Angebote für das Sozial-Tier Mensch mitgedacht. Insbesondere ein zentraler Platz für Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten wurde fest ins Stadtbild integriert. Ganz nach dem Vorbild alter, gewachsener Städte also, die stets einen echten Ortskern haben, der für das Miteinander essentiell ist. Zusätzlich legt man auf eine vollumfängliche Gesundheitsvorsoge Wert. Und: Das Zusammenleben der Generationen soll durch unterschiedlichste Angebote im Wohnbereich intensiv unterstützt und vereinfacht werden.

Gemeinsam für eine neue Welt

Doch auch in der Planungs- und Bauphase sieht der Toyota-CEO eine Art Versuchs-Situation: So lud er alle interessieren Unternehmen ein, mit ihm gemeinsam die Stadt seiner Träume in die Tat umzusetzen. Der Hintergedanke: Es gehe um eine neue Welt, die man gemeinsam und nicht einsam erschaffen sollte.

Vielleicht der unrealistischste Aspekt an Waven City. Wie werden es jedenfalls tatsächlich bald sehen.

Text: Johannes Stühlinger

Fotos: BIG

