Wohnen im Stapel

Ein sicheres Indiz für die akute Wohnungsknappheit in den Niederlanden ist der alljährliche Warnruf der hiesigen Universitäten an ihre ausländischen Studierenden: Wer bis August noch keine Unterkunft hat, der möge lieber zuhause bleiben. Die Hoffnung, dann noch eine leistbare Bleibe zu finden, ist nämlich aussichtslos. Die Lage am Wohnungsmarkt in dem hoch verstädterten Land ist seit Jahren extrem angespannt. Aktuellen Schätzungen zufolge fehlen derzeit rund 400.000 Wohnungen. Betroffen sind neben Studierenden auch Berufseinsteiger, junge Familien und Migranten. Wie ernst die Lage ist, zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Obdachlosen zuletzt um ein Viertel gestiegen ist.