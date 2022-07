Wo Wohlbefinden wohnen wird

Eben an dessen Ufern entsteht derzeit mit der Waiora Residenz eine private Wohnanlage, die ganz offensichtlich versucht, an diese Naturschönheit anzuschließen. „Solch atemberaubende Landschaften erinnern daran, wie wertvoll solche naturbelassenen Welten sind“, schreibt das Architekten-Team des lokalen Studios Design Base Architecture in seiner Projektbeschreibung. Daher hätte man sich zum Ziel gesetzt, an diesem besonderen Ort das „schönste und nachhaltigste Haus Neuseelands zu bauen.“

Riesige Grundfläche

Doch bevor wir uns dieser Behauptung nähern, erst einmal die Eckdaten zur gerade im Bau befindlichen Waiora Residenz. Das überdimensionale Haus mit dem unglaublichen Fernblick wird auf einem 13.590 Quadratmeter großen Grundstück errichtet.

Wenn bitte die Sonne scheint ...

Dementsprechend großzügig wurde auch bei der Planung vorgegangen: Vier große Schlafzimmer mit begehbaren Schränken. Ausladende Badezimmer und private Terrassen bei jedem der Schlafräume. Die modernen Ess- und Küchenbereiche gehen nahtlos in eine weitere große Terrasse über. Diese, so die Architekten, würde „jeden Morgen dazu einladen, die Aussicht zu genießen, während die Sonne scheint.“