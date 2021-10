Wo Geister vertrieben werden

Das Dilemma ist leicht erklärt. Nachdem Chinas Augenmerk fast ausschließlich auf Boomtowns wie Shanghai oder Peking liegt, gibt es in diesen Städten besonders viel Arbeit. Das führt dazu, dass viele Menschen aus ländlichen Regionen ihr Glück eben genau dort suchen. Und vom Land in die Stadt ziehen. Daraus ergeben sich zwei Probleme: Einerseits ist dann auch wieder nicht genug Arbeit für alle da. Und andererseits bleiben teilweise komplett verlassene Ortschaften zurück.

Lost Places als traurige Attraktion

Basierend auf dem (nicht vorhandenen) Stromverbrauch gibt es über 60 Millionen völlig ungenutzte Wohnungen in China. Experten schätzen, dass insgesamt 50 Städte komplett verlassen sind. Diese werden langsam, aber sicher von der Natur zurückerobert. Berühmte Fotodokumentationen solcher „Lost Places“ sind seit einigen Jahren in den sozialen Netzwerken im Umlauf. Doch in Wahrheit sind sie nicht bloß spektakuläre Fotomotive. Vielmehr sind sie das „Symptom für die wirtschaftlichen Probleme und die Immobilienblase des Landes“, so Fachleute.