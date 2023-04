Wo die wilden Tiere wohnen

Das Resort

Das umweltfreundliche Konzept sieht Baumhäuser vor, die sich 3,5 Meter über dem Boden befinden und mit Buchenholz – inspiriert vom Baobab-Baum aus der Region – und Glas verkleidet sind. Jede Lodge hat ein Wohnzimmer, einen Arbeitsbereich und ein oder mehrere Schlafzimmer. Außerdem gibt es alles, was man zum Genießen braucht: Infinity-Pools, Spa, Fitness und natürlich Restaurants.

Jedes dieser Baumhäuser wird sich mit eigenem Wasser und eigenem Strom versorgen – also komplett autark funktionieren. The Baobab Luxury Safari Resort ist so konzipiert, dass es eben nicht nur einen luxuriösen Aufenthalt, sondern auch innovative und nachhaltige Lösungen für klimatische und soziale Probleme bietet. Mit dem Projekt möchte MASK Architects autarke Gemeinschaften in Afrika schaffen, indem sie ein System initiieren, bei dem ein Teil der Gemeinschaft vor Ort durch den Tourismus finanziert wird.