Wo die Neurosen blühen

Tatsächlich wird die blitzblanke Ganzglasfassade bloß durch die schmalen schwarzen Fugen des hochmodernen Verglasungssystems unterbrochen. Und durch das schwarze Stahlband des Fußbodens. „Die große Menge spiegelnder Glasflächen an der Außenseite fügt das Haus kraftvoll in seine Umgebung ein“, sagen dazu die Architekten.

Ein Raum muss reichen

„Unser Ziel war es, einen Raum zu entwerfen, in dem man die Natur in ihrer ganzen majestätischen Schönheit so direkt wie möglich erleben kann“, sagen sie.

Deshalb ist das Innere der Kabine auch mit einer einheitlichen Spezialfolie beschichtet: Diese würde die umgebende Landschaft als Hauptdarsteller des Projekts hervorheben. Die dreieckige Form der Stahlkonstruktion ist zudem so ausgerichtet, dass der Blick nach draußen in die Natur und in den Himmel optimiert wird.

Alles wird fx und fertig geliefert

Um außerdem die Flora und Fauna des Standorts nur minimal zu stören, wird die gesamte Kabine fix und gebrauchsfertig an den Standort geliefert. Vor Ort muss sie nur noch an die notwendige Infrastruktur angeschlossen werden. Stichwort: Wärmeentwicklung. Wer keine Klimaanlage installiert, wird wohl oder übel und trotz modernster Fenstertechnik irgendwann dem Hitzeschlag ins Auge sehen. Statt Rehen, Hirschen und Bäumen.