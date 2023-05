„Wir sind der First Mover im Holzbau“

Welche Herausforderung stellt das nachhaltige Bauen für einen Developer dar?

Der Unterschied zu vielen anderen Leuchtturm-Projekten, die jetzt weltweit realisiert werden, ist der, dass wir als Developer die Projekte auch wieder mit Gewinn veräußern wollen und müssen. Dazu braucht es attraktive, gut nutzbare und flexible Grundrisse, damit wir in technischen Due-Diligence-Prüfungen von Investoren eine optimale Bewertung bekommen. Dabei müssen wir den Spagat schaffen zwischen effizienter Flächenausnutzung und nachhaltigen Materialien. Wir müssen ein stimmiges Paket finden, das eine lange Lebens- und Nutzungsdauer bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit garantiert.

Können wir uns mit dem Holzbau aus der Klimakrise herausbauen?

Laut einer aktuellen Studie wird es in den nächsten 50 Jahren weiterhin einen ganz starken Zuzug in die Städte geben. Wenn wir es schaffen, diese neuen Gebäude in Holz zu errichten, dann würden wir einen wesentlichen Teil der in der Errichtung anfallenden CO2-Emissionen einsparen. Der Beitrag, den wir als Developer leisten können, ist, Gebäude in Holz zu bauen und so den größten CO2-Verursacher in der Branche, nämlich Beton und Stahl, teilweise zu ersetzen.

Welche Rolle spielt die Waldwirtschaft in der Klimakrise?

Für die Branche ist klar, dass nur eine nachhaltige Forstwirtschaft sinnvoll ist, was ja in unseren Breiten auch bereits geschieht. Allerdings wurde in der Vergangenheit aus wirtschaftlichem Effizienzdenken heraus sehr viel in Richtung Monokulturen gedacht. Es wird künftig mehr Mischwald brauchen, das heißt, die Fichte wird sich mit anderen Bäumen den Wald teilen müssen. Aber es ist genug Holz da, damit wir das Ziel, nämlich mehr Holzbauten umzusetzen, auch erreichen werden.

Die Klimaerwärmung macht es den Bäumen in unseren Breitengraden zunehmend schwerer. Überlebt das der Wald?

In der Forstwirtschaft wird sehr viel geforscht, um der zunehmenden Trockenheit, dem damit verbundenen Stress der Bäume und dem Borkenkäferbefall entgegenzuwirken. Man versucht, andere Fichtenarten hier in unseren Breiten anzusiedeln, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Es wird auch eine regionale Verschiebung der Vegetation stattfinden. Die trockenen Gebiete werden etwas an Wald verlieren, dafür wird die Baumgrenze weiter nach oben wandern.